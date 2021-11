Aktion im Gemeindehaus an der Angerstraße in Urdenbach : Offenes Impfangebot an drei Adventswochenenden

Aktion im Gemeindehaus an der Angerstraße in Urdenbach

Düsseldorf Niedergelasse Ärzte wollen mit der Aktion helfen, die Zahl der Geimpften zu erhöhen. An den drei Adventswochenenden ab dem 3. Dezember ist die Impfstation zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Impfwillige können keine Termine machen. Jeder muss sich in die Schlange stellen.

An den drei Adventswochenenden ab Freitag, 3. Dezember, wird es im Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde in Urdenbach an der Angerstraße 77 ein offenes Adventsimpfen geben. An den drei Freitagen, Samstagen und Sonntagen wird jeweils von 9 bis 18 Uhr ohne Terminvergabe durch die Belegschaft der privatärztlichen Praxis Dres. Jap vom Benrather Schlossufer, die durch Mediziner-Kollegen unterstützt wird, geimpft. Angeboten werden Erst- , Zweit- und Drittimpfungen.