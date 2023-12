Förderung in Düsseldorf Mehr Natur für Kita-Kinder in Urdenbach

Das Gelände an der Urdenbacher Dorfstraße war zuletzt in die Jahre gekommen und passte nicht mehr so gut zur Altersstruktur der Kindertagesstätte. „Es gab da keine altersgerechten Barrieren und das ist bei unserem neuen Klettergerüst beispielsweise komplett anders“, so Kita-Leiterin Melanie Große-Lochtmann. Insgesamt gibt es jetzt einen roten Faden und ein Konzept auf Basis der naturnahen Kita.