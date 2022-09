Den Kalender gibt es ab sofort zu kaufen : Neuer Kalender mit Motiven der Rhein-Landschaften

Düsseldorf/Monheim Der Fotograf Friedemann Fey war wieder das ganze Jahr im Düsseldorfer Süden und in Monheim unterwegs, um die schönsten Naturaufnahmen zu machen.

Die von den jeweiligen Jahreszeiten geprägten Aufnahmen zeigen die Natur- und Kulturlandschaft entlang des Rheins, vom Düsseldorfer Süden über die Baumberger Aue und die Urdenbacher Kämpe bis zum Monheimer Rheinbogen. Auch in diesem Jahr wurden wieder die GPS-Koordinaten von jedem Bild dokumentiert. Wer möchte, kann also in die Fußstapfen des Fotografen treten und dabei selbst erfahren, wie sich die Motive im Laufe der Jahreszeiten verwandeln. „Mir geht es um die lokale Verbindung. Ganz oft höre ich: Den Ort kenne ich, da jogge ich des Öfteren lang, oder da gehe ich spazieren“, berichtet Friedemann Fey in den vergangenen Jahren immer wieder: „Das einzige Problem ist die Entscheidung, welche Bilder dann tatsächlich in den Kalender kommen.“

Die Auszüge aus dem Jahreskalender von Friedemann Fey werden in diesem Jahr zum 13. Mal im Monheimer Rathaus ausgestellt. 2010 hieß der Kalender noch „Monheim am Rhein – Impressionen“, für das Jahr 2022 erscheint er nun zum zwölften Mal unter dem Titel „Rheinlandschaften“. In Monheim gibt es den Kalender ab sofort in der Bücherstube Rossbach, in Langenfeld in der Buchhandlung Langen am Marktplatz, in Benrath in der Buchhandlung Dietsch und in diesem Jahr bietet auch Haus Bürgel die Kalender zum Kauf an.