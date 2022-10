Grünflächenamt findet keine anderen passenden Flächen in Urdenbach : Hundeauslauffläche im Testbetrieb?

Bei der Mobilen Redaktion Ende April wurde heftig zwischen Anwohner und Hundehaltern darüber diskutiert, ob diese Grünfläche geeignet ist. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Noch immer ist nicht entschieden, ob auf der Grünfläche An der Ziegelei in Urdenbach eine Hundewiese eingezäunt wird. Bezirksvertreter von CDU und SPD wünschen sich einen Testlauf, so könnte geklärt werden, ob sie funktioniert.

Von Andrea Röhrig

Bei der Mobilen Redaktion Ende April kochten die Emotionen zwischen Hundehaltern und Anwohnern zur geplanten Einrichtung einer Hundeauslaufwiese auf einem Grünstreifen in Urdenbach nahe der Straße An der Ziegelei hoch. Wer dort lebt, fürchtet einen zu hohen Lärmpegel, wenn mehrere Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen dort zusammentreffen. Ein Problem könnte aus der Sicht von Anliegern sein, dass sich die Grünanlage in einer Art Trichter befindet, der jedes Bellen oder jede Unterhaltung noch einmal lauter erscheinen lässt.

Hundehalter wiesen darauf hin, dass es für sie so gut wie keine Möglichkeiten gibt, ihr Tier legal frei laufen zu lassen. Die Bezirksvertretung (BV) 9 hatte im Februar 2021 auf Antrag des inzwischen gestorbenen SPD-Mitglieds Udo Skalnik beschlossen, nach passenden Flächen in den Stadtteilen Urdenbach, Itter und Himmelgeist Ausschau zu halten. Gefunden hat das Gartenamt nur den Grünstreifen An der Ziegelei.

Info Vier Auslaufflächen im Stadtbezirk 9 Auslaufflächen für Hunde In der gesamten Stadt gibt es gerade einmal vier Hunde-Freilaufflächen und 32 eingezäunte Hundeauslaufplätze, in denen Hunde nicht angeleint werden müssen. Darunter vier in Grünanlagen im Stadtbezirk 9: zwei in Holthausen, eine in Hassels und eine in Wersten, im Stadtbezirk 10 keine.

Um auszutarieren, wie das Projekt von den Betroffenen gesehen wird, waren der Einladung zur Mobilen Redaktion auch mehrere Stadtteilpolitiker gefolgt. Aus der Diskussion hatte Bezirksverwaltungsstellenleiter Nils Dolle die Anregung mitgenommen, noch einmal eine andere, in der Nähe liegende Fläche durch das Grünflächenamt prüfen zu lassen.

Nun teilt die Stadt auf Anfrage mit, dass der Standort „Am Rittersberg“ sich aus Sicht des Gartenamtes nicht für eine Hundeauslauffläche eigne. Die Fläche liege innerhalb der Urdenbacher Kämpe, die sowohl Naturschutzgebiet als auch FFH-Gebiet (aufgrund der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und deswegen besonders schützenswert sei. Derzeit, so die Stadt, liege kein alternativer Standort vor.

In der nächsten Sitzung der BV 9 am 4. November könnte das Thema wieder auf den Tisch kommen. Dann auch mit der Antwort der Verwaltung, dass sich keine der genannten Alternativflächen als geeignet herausgestellt hätten.

Melina Schwanke, stellvertretende Fraktionssprecher der CDU, die für die Stadtteile Benrath und Urdenbach in dem Stadttteilparlament sitzt, ist gerade dabei, die unterschiedlichen Interessen vor Ort abzuwägen, um für sich zu einer Entscheidung zu kommen. Am liebsten wäre es ihr, den freien Hundeauslauf auf dieser Grünanlage einfach mal auszuprobieren. „Wenn Anwohner dann immer noch sagen, dass die Lärmbelästigung zu hoch ist, dann müssen wir das klären.“