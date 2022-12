Ausflugslokal in Urdenbach soll reaktiviert werden Naturschutzbeirat gestattet die „Rheinbude“

Der Plan von Oepen sieht vor, den Pfahlbau beizubehalten: Hier können die Seitenwände des Erdgeschosses im Hochwasserfall verschoben werden und so wird eine gewisse Retentionsfläche geschaffen. Allerdings können so keine Elektrogeräte für eine größere Küche angeschafft werden. Dafür möchte Oepen einen 30 Quadratmeter großen Anbau schaffen, der Kühlgeräte, Fettabscheider und andere Geräte beinhaltet. In der Vorlage heißt es weiter, dass auf dem Dach des Anbaus im Hochwasserfall Möbel und ähnliches gelagert werden sollen. Die Terrasse soll erhalten bleiben. Die Baubehörde sieht vor, dass zusätzlich Behinderten-Parkplätze entstehen müssen, sodass eine Gesamtzahl von acht Stellplätzen zusammen kommt.