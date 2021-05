Ordnungsdienst will Naturschutzgebiete öfter durchstreifen : Mehr Auslaufflächen für Hunde

Auf dieser Wiese in der Grünanlage An der Ziegelei, hinter den Fußballplätzen des TSV Urdenbach gelegen, kann sich das Gartenamt eine Hundewiese vorstellen. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 Euro. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf In Urdenbach könnte in der Grünanlage An der Ziegelei eine Hundewiese entstehen, die Bezirksvertretung 10 will eine in Hellerhof. Es gibt viele Verstöße gegen die Anleinpflicht, vor allem auch in den Naturschutzgebieten der Stadt.

Der Trend zum Hund ist ungebrochen: Stand März waren in Düsseldorf 24.938 Hunde registriert und damit 1411 mehr als vor einem Jahr. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der angemeldeten Hunde um rund 5000. An was es in der Landeshauptstadt aber nach wie vor fehlt, sind Flächen, auf denen Hunde frei laufen dürfen, so genannte Hundeauslaufplätze und -freilaufflächen.

Von Letzterem gibt es in der Stadt gerademal vier. 32 eingezäunte Hundeauslaufplätze hat die Stadt zudem auf ihrer Internetseite aufgeführt. Darunter gerademal vier im Düsseldorfer Süden: zwei in Holthausen, eine in Hassels und eine in Wersten, im Stadtbezirk 10 gar keine. Deswegen hat die Bezirksvertretung (BV) 9 in ihrer Februar-Sitzung Bedarf für Flächen in Himmelgeist, Itter und Urdenbach angemeldet, die BV 10 für Hellerhof.

Info Hier können Hunde frei in der Stadt laufen Diese vier Hundefreilaufflächen gibt es in der Stadt: Brachfläche zwischen Vennhauser Allee und Bahnstrecke, Wiesenfläche am Brücker Bach in Fließrichtung rechtes Ufer zwischen der Brücke am Mendelweg und der Himmelgeister Landstraße, ehemalige Sportfläche Tannenhof und Grünweg Schwarzbachgraben, Lichtenbroich (Nähe Sermer Weg)

Wie das Gartenamt den Stadtteilpolitikern der BV 9 jetzt mitgeteilt hat, hat sie Standorte geprüft. Infrage kommt nach Einschätzung der Verwaltung nur eine Möglichkeit in Urdenbach. Und zwar eine Wiese in der Grünanlage „An der Ziegelei“, gleich am Ende der beden Fußballplätze des TSV Urdenbach und zwischen zwei Bebauungen gelegen. Die Kosten für eine Zaunanlage (1,20 Meter hoch und zirka 180 Meter lang) belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Da das Geld dafür nicht im Etat des Gartenamtes vorhanden ist, müsste die BV die eigene Geldschatulle aufmachen.

Auch die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 sehen schon seit Jahren den Bedarf für eine Hundeauslauffläche. Zunächst hatten die Politiker als Übergang eine Wiese an der Koblenzer Straße im Blick, und auch eine vorgeschlagene Fläche am Rodelberg lehnte die Verwaltung mit Bezug auf das dort beginnende Landschaftsschutzgebiet ab.

Doch die Stadtteilpolitiker haben hier nicht locker gelassen. In der BV-Sitzung am 23. Juni 2020 fassten sie den Beschluss, die Verwaltung möge doch eine Hundeauslauffläche im Stadtbezirk 10 einrichten. Dafür brachte die SPD eine Wiese entlang der S-Bahn-Trasse in Hellerhof ins Spiel, die zwischen der Brücke über den Mühlenbach in Richtung Jugendfreizeiteinrichtung St. Matthäus verläuft.

Die Verwaltung teilte allerdings mich mit, dass diese Fläche aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht geeignet sei, dass aber im Rahmen des Projektes Garath 2.0 Flächen geprüft würden. Damit wurde nun auch eine Hundewiese für Hellerhof ausgeschlossen. Getan hat sich seitdem wieder nichts.

Doch nun wurde die BV 10 in ihrer Sitzung vergangene Woche wieder aktiv und wiederholte den Antrag aus Mitte 2020. Hintergrund ist, dass sich „seit geraumer Zeit Konflikte mit nicht angeleinten Hunden im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe und in den Wald- und Randbereichen des Garather Waldes mehren“, heißt es in dem SPD-Antrag, der einstimmig angenommen wurde. Diese Sorgen haben auch die Mitglieder der BV 9 nicht nur für die Kämpe, sondern auch für den Himmelgeister Rheinbogen, Das sieht auch die Stadt so: „Die Feststellung im Antrag, wonach viele Hundebesitzer ihre Hunde im Naturschutzgebiet nicht anleinen, trifft aus Sicht der Verwaltung zu. Während der besonderen Zeiten der Corona-Pandemie werden alle Naherholungsgebiete wesentlich stärker frequentiert als zuvor. Dadurch entstehen Probleme, die in diesem Ausmaß bisher nicht auftraten.“

Das Gartenamt als Naturschutzbehörde sei hierzu mit Landwirten, Jägern und der Biologischen Station Haus Bürgel in einen intensiven Austausch getreten, teilte die Stadt mit. Unter anderem wird derzeit überprüft, ob zusätzliche Naturschutzgebietsschilder erforderlich sind. Diese sollen mit Zusatzschildern in Form von Piktogrammen versehen werden, die auf die Verbote hinweisen, auch auf das Anleingebot. Problem hier: Für die Landschaftsschutzgebiete enthält der Landschaftsplan der Stadt zwar kein Wege- und kein Anleingebot. Dennoch seien die jeweiligen Betretungsregeln zu beachten. So dürfen etwa landwirtschaftlich genutzte Flächen nicht betreten werden. In der freien Landschaft ist das Betreten der privaten Wege und Pfade, der Wirtschaftswege sowie der Feldraine, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer landwirtschaftlich nicht genutzter Flächen auf eigene Gefahr gestattet. Nach dem Forstrecht müssen Hundebesitzer ihre Tiere im Wald anleinen, wenn beide Hund den Weg verlassen.

Anders sieht es im Naturschutzgebiet aus: Hier gilt überall ein Wege- und Anleingebot. Immer dann, wenn die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde oder der Biologischen Station vor Ort seien, sprächen sie Bürger aktiv an, wenn sich diese abseits der Wege bewegten oder die Hunde unangeleint seien. Das Ordnungsamt wurde um Mithilfe gebeten, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Dieses hat Unterstützung zugesagt, „sofern dies die Einsatzlage zulässt und freie Kapazitäten bestehen, häufiger in den Naturschutzgebieten präsent zu sein. Dazu wurde vereinbart, dass das Ordnungsamt einen Einsatzschwerpunkt in die Kontrolle der Naturschutzgebiete legt.“