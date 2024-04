Freiwilligen-Projekt in Düsseldorfer Kirchgarten Ein Baumhaus als Begegnungszentrum

Es gibt dafür bereits erste Spenden aus der Gemeinde und auch viele Ideen. Im vergangenen Frühjahr beteiligte sich die Evangelische Gemeinde Urdenbach mit der Projektidee auch an einem Wettbewerb. „Gewonnen haben wir leider nicht, waren aber schon sehr weit vorne“, sagt Pfarrer Matthias Köhler. Und natürlich soll die Idee eines Baumhauses als Begegnungsort jetzt nicht einfach in der Schublade verschwinden. Im Gegenteil: Am Donnerstag, 11. April, findet um 19 Uhr im „Blauen Salon“ des Gemeindehauses, Angerstraße 77, ein erstes Planungstreffen statt.