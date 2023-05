Es wird Umleitungen geben – auch für Radfahrer und Fußgänger Kanalbauarbeiten in der Heiligenstraße starten im Oktober

Die Ausführungsplanung sieht im Bereich zwischen Hausnummer 1 und 11 die Kanalverlegung in einer neuen Trasse vor, da durch die Vergrößerung des Kanaldurchmessers die alte Trasse aufgegeben werden muss. Die neue Trasse verläuft entlang des südlichen Randes der Mischverkehrsfläche. Da im Vorfeld zur Kanalbaumaßnahme die Umlegung der Versorgungsleitungen entlang des nördlichen Randes erfolge, sei die Trasse frei für den Kanalbau, teilt der Stadtentwässerungsbetrieb mit. Am Ende sollen die Ver- und Entsorgungsleitungen parallel nebeneinander verlaufen. Im Bereich zwischen Hausnummer 11 und 17 erfolgt die Verlegung des neuen Kanals in der alten Trasse, da hier der Anschluss an den Bestand erfolgen müsse. Sämtliche Hausanschlüsse und Straßeneinläufe werden laut SEB an den neuen Kanal angeschlossen.