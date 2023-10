Ab sofort in der Buchhandlung Dietsch erhältlich Kalender mit Naturaufnahmen aus den Rheinauen

Wie schon seit vielen Jahren ist der Monheimer Fotograf Friedemann Fey in den vergangenen Monaten auch in der Urdenbacher Kämpe unterwegs gewesen, um Fotos für seinen Kalender „Rheinlandschaften 2024“ aufzunemen. Ob Kopfweide in der winterlichen Kämpe, Frühlingserwachen am Altrhein und ein Sonnenuntergang im Monheimer Rheinbogen – Fey war oft im richtigen Moment am richtigen Ort. Alle Aufnahmen aus „Rheinlandschaften 2024“ sind ab sofort im ersten Stock des Monheimer Rathauses zu sehen.