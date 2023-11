Düsseldorfer Jugendrat tagt Stadt plant Basketballkörbe auf dem Parkplatz am Piels Loch

Gleich zwei Urdenbacher Themen stehen für den am Donnerstagabend, 18. November, tagenden Jugendrat auf der Tagesordnung. Per Anfrage erkundigt sich das Jugendratsmitglied Sebastian Schumann, ob es eine Möglichkeit gibt, eine kleine Skaterrampenanlage neben dem Bolzplatz auf dem Parkplatz Piels Loch zu bauen. In Richtung Wohnbebauung gibt es eine kleine Freifläche, wo das möglich wäre.