Trendsport in Düsseldorfer Vereinen In Urdenbach gibt’s jetzt auch Pickleball

Ein „löchriger“ Plastikball erobert gegenwärtig die Freizeitsport-Szene in Deutschland – und aus diesem Grund will der TSV Urdenbach die US-amerikanische Trendsportart „Pickleball“ zukünftig in sein Breitensportprogramm aufnehmen. Dieser interessante Mix aus Tennis, Badminton und Squash gilt als „gemütliche“ Variante aller drei Ballsportarten und verspricht folglich Bewegungsspaß für alle Generationen.