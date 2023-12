Düsseldorfer Verwaltung entscheidet Hundewiese An der Ziegelei kommt nicht

In der gesamten Stadt gibt es gerade einmal vier Hunde-Freilaufflächen und 32 eingezäunte Hundeauslaufplätze. Darunter vier in Grünanlagen im Stadtbezirk 9: zwei in Holthausen, eine in Hassels und eine in Wersten, im Stadtbezirk 10 bislang gar keine. Nach Informationen unserer Redaktion prüft die Verwaltung nun auch noch, ob ein ungenutzter Bolzplatz in der Nähe der Urdenbacher Grünfläche sich besser für eine Hundeauslauffläche eignen würde.