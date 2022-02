Krieg in der Ukraine : Hilfstransport startet in Urdenbach

Düsseldorf Zwei Lkw mit Anhänger voll mit Spenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine machten sich am Montagnachmittag auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze. Christine und Ralf Oetinger aus Urdenbach hatten am Samstag einen Aufruf gestartet. Die Resonanz war überwältigend.

Die Nachricht verbreitete sich in Urdenbach am Wochenende in Windesweile: Noch am Montag sollen Hilfsgüter aus einer privaten Spendensammelaktion an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Gestartet hatten den Aufruf in den sozialen Netzwerken Ralf und Christine Oetinger. „Als ich am Samstagmorgen Nachrichten hörte, war mir klar, wir müssen was tun“, erzählt Ralf Oetinger. Umgehend startete er mit seiner Frau eine Hilfsaktion: „Uns war klar, dass wir nicht wegschauen wollen und es keine Zeit zu verlieren gibt.“ Schnell war klar, dass der Polizeibeamte bereits am Montag aufmachen wollte, um die Spenden zu den Menschen zu bringen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind. Aus zunächst einem Lkw mit Anhänger mit Spenden sind zwei geworden, weil die Spenden nicht abrissen. Insgesamt vier Männer haben sich am Nachmittag auf die lange Fahrt gemacht, die wohl um die 27 Stunden dauern wird.