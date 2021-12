Für hilfsbedürftige Familien : Heimatverein startet in Urdenbach Paket-Aktion

Düsseldorf Der Vorstand des Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach (ABVU) um die Vorsitzende Brigitte Schneider und ihren Vize Torsten Winter hoffen mit dieser Aktion, „ein wenig Licht in diese dunkle Jahreszeit zu bringen“.

Da es auch in Urdenbach Familien gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, hat der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) eine Weihnachtspaket-Aktion ins Leben gerufen. „Auch in diesen schweren, durch die Pandemie gezeichneten Zeiten möchten wir in unserem Dorf helfen“, sagt ABVU-Vorsitzende Brigitte Schneider. Sie wisse, dass es mehrere dutzend Familien in Urdenbach gibt, für die ein solches Paket eine große Unterstützung wäre.

In den Paketen können abgepackte und nicht verderbliche Waren wie Fleisch- oder Wurstkonserven, Honig, Marmelade, Gemüsekonserven, Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Nudeln oder Reis, aber auch Hygieneartikel gepackt werden. Die Abgabe der Pakete ist am Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 17 und 18 Uhr in der Geschäftsstelle des ABVU, Angerstraße 5. Der Verein leitet die Pakete dann an die Hilfsorganisationen weiter, die die betroffenen Familien in Urdenbach persönlich kennen, und die zugesagt haben, die Pakete noch vor Weihnachten zu überbringen.