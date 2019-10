TSV Urdenbach : Eine besondere Erfahrung fürs Leben

Die Neusser Abiturientin Mara Erdweg (18) macht beim TSV Urdenbach ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Für den TSV Urdenbach ist es ein Pilot-Projekt – und auch für die 18-jährige Mara Erdweg stehen die kommenden Monate ganz im Zeichen eines Experiments. Die aus Neuss stammende Abiturientin und begeisterte Fußballspielerin absolviert gegenwärtig bei ihrem Verein in Urdenbach ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). „Ich wollte nicht blind in ein Studium einsteigen“, begründet Mara ihre Entscheidung, sich nach Ende der Schulzeit zunächst einen „Lern-Stopp“ zu verordnen und sich mit einer gemeinnützigen Tätigkeit auf eine ganz besondere Lebenserfahrung einzulassen.

„Das FSJ ist für mich kein verlorenes Jahr“, betont die 18-Jährige, die anschließend ein Studium an der Sporthochschule in Köln beginnen und sich für ein späteres Berufsfeld noch nicht endgültig festlegen will. Zum TSV Urdenbach ist sie vor vier Jahren als Nachwuchsspielerin gekommen. Dank ihres Talents wurde Mara sogar in die U18-Verbandsauswahl berufen. Im Bezirksligateam von Frauen-Trainer Michael Boll ist die linke Außenbahn auf dem Platz inzwischen ihr Einsatzort. Schnelligkeit und Spielübersicht gehören zu Mara Erdwegs Stärken.