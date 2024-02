Umweltschutz in Urdenbach Freiwillige reinigen die Urdenbacher Kämpe

ABVU-Vorsitzende Schneider erinnert sich: „Wir haben 1986 mit dem Aufhängen von Nistkästen in der Kämpe angefangen und dann eigentlich zeitgleich mit dem jährlichen Saubermachen. Ich sage immer: Da wussten manche noch gar nicht, dass es Dreck gibt, da haben wir ihn schon eingesammelt – und unsere Kinder da gleich mit rangeführt.“ Schneider und Bucken sind immer wieder überrascht, wie viel Müll sich in der Urdenbacher Kämpe ansammelt. „Manches sind Dinge, die schnell aus dem Autofenster entsorgt wurden, aber wir finden auch Einkaufswagen und Badewannen – oder sogar komplette Badezimmereinrichtungen“, so Schneider. „Allein die Arbeit, das Zeug hierher in die Kämpe zu karren, verstehe ich nicht. Man kann den Schrott doch kostenlos am Recyclinghof abgeben oder den Sperrmüll anrufen.“ Bucken stimmt zu: „Dazu kommt dann ja noch die Gefahr, erwischt zu werden. In der Kämpe sind immer viele Ehrenamtliche oder auch Jäger unterwegs, sogar nachts. Das ist nicht gerade ein guter Platz, um heimlich etwas loszuwerden.“ Umso mehr freuen sich die vielen Freiwilligen, die Kämpe jetzt wieder „schön“ zu machen. Über Facebook, die ABVU-Vereinszeitschrift, Zeitungen und die Vereins-Homepage wurde das Event beworben. In Vorarbeit haben die Organisatoren insgesamt neun Teilgebiete und Routen durch die Kämpe und den Stadtteil Urdenbach festgelegt, die am Samstag abgegangen wurden. „Es ist diesmal angenehm wenig. Daran merkt man, dass in den letzten Wochen eher regnerisches Wetter war – wenn weniger Menschen draußen unterwegs sind, bleibt auch weniger Dreck zurück“, so Schneider. Zwei erst geplante Strecken wurden den Witterungsverhältnissen angepasst, da sie durch das derzeitige Hochwasser des Rheins nicht passierbar waren. Unter den freiwilligen Helfern ist auch Karsten Stoll aus Garath. Er hat auf Facebook von der Veranstaltung gelesen und ist zum ersten Mal dabei. „Das Saubermachen macht doch Spaß. Außerdem ist das wichtig für die Umwelt und es können wieder schöne Veranstaltungen stattfinden. Mein Hobby ist Geo-Caching, und dabei will man ja auch die Caches finden – und keinen Müll.“ Nach gut zwei Stunden erfolgreicher Aufräum-Aktion vorbei am Fischerhaus durch die Enge Gasse, die Dorfstraße und am TV Urdenbach trafen die fleißigen Freiwilligen am Haus Bürgel zusammen, um sich bei Würstchen und Kaffee zu stärken. Vom schlechten Wetter ließ sich niemand abhalten, es wurden eben nur die Wege gereinigt, die begehbar waren. Die Müllsäcke wurden teilweise in die zwei bereitstehenden großen Container auf dem Hof von Schloss Bürgel abgeladen, teils schon von Landwirten aus der Gegend mit dem Traktor vom Wegesrand weg abtransportiert.