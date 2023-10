Freizeit in Düsseldorf Familien erkunden Urdenbach bei Schnitzeljagd

Gut besucht war am Sonntag die Urdenbacher Schnitzeljagd, für die sich viele Familien mit ihren Kindern am Josef-Kürten-Platz eingefunden hatten. Organisiert hatte die Veranstaltung der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU). „Wir kümmern uns um Belange in Urdenbach und freuen uns, wenn wir die Menschen zusammenbringen können“, sagte Brigitte Schneider. Sie ist seit 2019 erste Vorsitzende des Vereins.