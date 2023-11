Kultur im Düsseldorfer Süden Urdenbacher Buch- und Kunstmarkt auf Erfolgskurs

Düsseldorf · Kunst und Kultur kommen in Urdenbach gut an. Bestes Beispiel ist der Buch- und Kunstmarkt in der katholischen Bücherei, der am Wochenende große Resonanz fand. Der nächste ist schon in Planung.

12.11.2023 , 13:41 Uhr

Fast wie eine kleine Buchmesse: Der Buch- und Kunstmarkt in Urdenbach fand große Resonanz. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Bernd Schuknecht