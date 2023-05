Erlös geht an die Tafelausgaben in Benrath und Urdenbach Entenrennen für den guten Zweck

Während alle anderen Rennenten genormt sind, gibt es für Letztgenannte nur ein paar Regeln, die beim Basteln eingehalten werden müssen. Dabei hatte einige eine Lücke in den Ausschreibungen genutzt. So schwamm am Ende Queen Elizabeth, eine gekaufte Plastikente, als Erstes über die Ziellinie. Kurzerhand entschied die Rennleitung, dass gleich zwei erste Preise verliehen werden. Einmal an den cleveren jungen Mann und der andere an die Gruppe „Alte Rhein-Freunde“, deren Ente ordentlich verziert worden war und die auf den letzten zwei Metern von der Queen geschlagen wurde. Für beide gab es je einen Verzehrgutschein in Höhe von 100 Euro für das nächste Erntedankfest des ABVU.