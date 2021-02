Wegen Corona läuft der Start des Zentrums anders als geplant : Ein Treffpunkt für Urdenbacher Senioren

Petra Buchta-Meuser und Heinz-Werner Frantzmann koordinieren das neue Zentrum „Mittendrin“. Foto: Endermann, Andreas (end)

Urdenbach Das neue Zentrum „mittendrin“ soll die Lebensqualität für Senioren in Urdenbach verbessern. Durch Corona verzögern sich Aktionen wie Gruppenveranstaltungen oder Info-Treffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Einladend und frisch sind die Räume im neuen Seniorenzentrum „Mittendrin“ im Corelli-Viertel gestaltet. Ein blauer Schriftzug weist den Weg; doch noch kann hier keine aktive Begegnung stattfinden. „Aufgrund der Corona-Krise sind noch keine Treffen, Gruppenveranstaltungen oder gemeinsame Ideensammlungen möglich gewesen“, sagt die Koordinatorin von der Diakonie Düsseldorf, Petra Buchta-Meuser.

Doch das neue Projekt an der Südallee 98 soll sich bald mit Leben füllen. Denn bisher habe es für Senioren nichts gegeben in der Nachbarschaft. „Es zeigte sich bei der Analyse der Stadt, dass es in diesem Viertel hier und in Urdenbach selbst keinen Begegnungsort oder Angebote für ältere Menschen gibt“, sagt Heinz-Werner Frantzmann, der das Zentrum gemeinsam mit Buchta-Meuser aufbaut.

Info Seniorengerechtes Quartier Urdenbach Name Mittendrin Adresse Südallee 98 Idee Senioren bestimmen das Programm mit Kontakt Interessierte können sich direkt bei Petra Buchta-Meuser melden, Telefon 0211 69590082.

Doch die Pandemie macht erfinderisch und so suchen die Initiatoren Kontakte im Viertel mit einer kleinen „Quartierstüte“, die sie verteilen. Darin enthalten sind Informationen und ein Fragebogen. Ziel sei es, sich im Corelli-Viertel zu vernetzen und Dinge gemeinsam anzupacken. In einer Quartierswerkstatt sollen sobald es möglich ist, Ideen und mögliche Angebote zusammengetragen werden.

„Politisch Tätige, Vereinsmenschen, Menschen, die hier wohnen, Wohnungsbaugesellschaften, alle werden eingebunden mit Vertretern, auch die Kirchengemeinde und die Gruppe von Menschen erarbeitet Themen, Ideen und erste Projekte, die auch in eigener Initiative entstehen“, sagt Frantzmann, der sich als Diakoniepfarrer in Rente ehrenamtlich für das Projekt engagiert. Die evangelische Kirche hatte sich von ihrem Standort Heilig Geist an der Südallee im vergangenen Jahr verabschiedet.

In der Corona-Zeit lädt das seniorengerechte Quartier jetzt schon zu besonderen Hör-Momenten ein. Unter der Telefonnummer 0211 69587082 erklingen ein Gedicht, Gedanken und Texte. Digitale Konzepte sollen auch zukünftig das Programm vor Ort ergänzen.

In Planung ist ein Literaturkreis, dessen Lesungen auch von zu Hause am Computer verfolgt werden können. „Eine Ehrenamtliche würde hier auf dem Sofa in unseren Räumlichkeiten vorlesen und sie würde dabei gefilmt“, sagt Petra Buchta-Meuser. Später können diese digitale Formate beibehalten werden, für Menschen, die nicht mehr mobil sind. „Wir haben schon eine Kooperation mit dem Sportverein und wir können uns vorstellen, dass es weitere viele neue Ideen gibt.“

Vom Quartiersspaziergang durch das Corelli- oder Musikantenviertel bis hin zu Bewegungsangeboten sei vieles vorstellbar. „Wir freuen uns über Ideen der Menschen, die sich gerne aktiv bei uns engagieren dürfen“, sagt Buchta-Meuser. Auf die Menschen im Viertel gehen die Initiatoren bewusst zu, wenn es Corona wieder zulässt.

Auch ein kleines Café als Treffpunkt ist in Planung. Der große Vorhof bietet sich für Begegnungen an. Doch bis es so weit ist, steht jetzt Kreativität trotz der aktuellen Beschränkungen auf dem Programm. „Wenn es in den Räumen noch nicht geht, hoffen wir, dass wir draußen anfangen können“, sagt sie. Für die Mitwirkung laden die Verantwortlichen alle ein, die Lust und Zeit haben. Denn obwohl sich das Zentrum auf dem ehemaligen Kirchengelände der evangelischen Gemeinde befindet und von der protestantischen Diakonie getragen wird, sind alle Senioren aus Urdenbach – und aus anderen Stadtteilen – willkommen.