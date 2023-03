Abstimmung bei Wettbewerb für Finanzhilfe läuft noch Ein Baumhaus für die Urdenbacher Gemeindewiese

Die große Wiese am Gemeindehaus an der Angerstraße 77 in Urdenbach verfügt über einen alten Baumbestand. Schon während Corona wurde sie für Gottesdienste genutzt. Jetzt möchte die Gemeinde ein neues Projekt umsetzen. Ein Baumhaus in den Linden soll ein neuer Begegnungsort vor allem für junge Menschen werden. „Wir wollen einen Ort schaffen, der anders ist, der attraktiv für unsere Jugendlichen ist“, sagt Matthias Köhler. Konfirmandenaktionen, Trauungen oder Taufen – der Pfarrer kann sich dort vieles vorstellen. Das Baumhaus als Ort, um Gemeinschaft zu erleben, um ein bisschen abgehoben vom „Boden der Tatsachen“ über „Gott und die Welt nachzudenken“ heißt es in der Projektbeschreibung.