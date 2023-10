Arbeit in der Urdenbacher Kämpe Wenn auf der Obstweide „geackert“ wird

Da in dem großen Naturschutzgebiet das ganze Jahr über Arbeiten anfallen, organisieren sich die Helfer in einer Whatsapp-Gruppe. „Natürlich kann nicht jeder zu jedem Termin kommen. Aber viele helfen immer wieder fleißig mit“, freut sich Oymanns. Die Gruppe betreut nicht nur die Urdenbacher Kämpe, sondern auch das Further Moor in Langenfeld und die Hildener Heide. Je nach Jahreszeit müssen Obstbäume nachgepflanzt, Wanderwege freigestellt oder Infotafeln sichtbar gemacht werden. Auf einigen Flächen wird auch eine Saatgut-Übertragung gemacht. Hier werden im Sommer von artenreichem Grünland gesammelte Samen auf freigestellten Flächen ausgebracht. Dadurch sollen sich bestimmte Pflanzenarten besser verbreiten können und so die Vielfalt erhalten werden. Auch die Pflege der Bäume, die Kontrolle der Krötenzäune, Begleitung der Wanderschafherde bei der Überquerung der Bundesstraßen und die Neophytenbekämpfung gehören zu den ehrenamtlichen Aufgaben. „Man ist Hirte, Gärtner, einfach alles in einem. Alles, was mit Naturschutz zu tun hat“, fasst Oymanns zusammen.