Hochwasserschutz in Düsseldorf Deich an der Itter wird ab April erhöht

Von extremen Niederschlägen ist der Verband anders als im Sommer 2021, als auch die Itter in vielen Abschnitten wie in Hilden und an der Hildener Straße über die Ufer trat, im vergangenen Jahr verschont geblieben. Zudem hab es in allen 42 Hochwasserrückhaltebecken keine erwähnenswerten Einstauereignisse gegeben. Aber auch das gilt für 2023: Es war auch für den BRW das nasseste Jahr seit 15 Jahren.