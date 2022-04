Sportangebote des TSV Urdenbach : Eine Bouleanlage für den TSV Urdenbach

Schieben gemeinsam eine ruhige Kugel: Peter Wallscheid vom TSV Urdenbach (v.l.) und die Bouler Giulietta Demary, Markus Kirchberg und Christoph Kirchberg. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im Restrukturierungsprogramm des Vereins, das den Namen „Fit 2014“ trägt, ist auf dem Clubgelände jetzt ein Bereich für Boule eingerichtet worden. Dort ist nun auch der Boule-Club Chateau Benrath beheimatet.

Sie haben sich gesucht und gefunden: der TSV Urdenbach und der Boule-Verein Chateau Benrath – und so wollen die Sportclubs künftig eine enge Zusammenarbeit pflegen. Beide eint nämlich ein gemeinsames Ziel, die vor allem aus Frankreich bekannte Kugelsportart Boule im Düsseldorfer Süden populärer zu machen. Da trifft es sich gut, dass der Urdenbacher Turn- und Sportverein im Rahmen seines Zukunftsprojekts „Fit 2014“ auf seiner Anlage an der Kammerathsfeldstraße ehemalige Tennisplätze in einen „Gympark“ mit Fitness-Parcours für die Urdenbacher Bürgerinnen und Bürger sowie eine Gymnastikwiese umgewandelt hat – mitsamt einer modernen Bouleanlage.

„Boule spielen soll ein neues Angebot in unserem Breitensportprogramm werden“, kündigt der TSV-Vorsitzende Peter Wallscheid die Gründung einer eigenen Boule-Abteilung an. Und mit den erfahrenen Boulern von Chateau Benrath haben die Urdenbacher sogar wettbewerbserprobte Experten mit auf ihre Anlage gelockt, die zugleich bereit sind, beim TSV in Sachen Boule Aufbauarbeit zu leisten. Trainingslektionen für Neulinge sind beispielsweise in Planung.

Info Neue Sportangebote des TSV Urdenbach Boule Eine Boule-Abteilung soll bereits diesen April gegründet werden. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft soll der Verein per Mail kontaktiert werden. Tischtennis Auch eine Tischtennis-Hobbygruppe (ab 16 Jahren) ist in Planung. Ort: Grundschule Garather Straße. Spielzeit: dienstags 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Kontakt peterwallscheid@yahoo.de

Auch bei den Benrather Boulern ist die Freude groß. „Endlich hat unser Vagabundenleben ein Ende“, zeigt sich Markus Kirchberg als mehrfacher Düsseldorfer Stadtmeister erleichtert darüber, dass die Benrather Bouler mittels eines Pachtvertrages mit dem TSV die Boulebahnen in Urdenbach nutzen dürfen und ihren „gemütlichen Sport“ nicht länger nur geduldet im öffentlichen Raum als Wegspieler an der Orangerie im Benrather Schosspark (daher der Vereinsname Chateau Benrath) oder auf dem Parkplatzgelände Piels Loch in Urdenbach ausüben müssen.

„Boule ist ein familienfreundlicher und generationsübergreifender Sport, den jeder – unabhängig vom Alter – ausüben kann“, nennt Markus Kirchberg als Vorzug. Boule spielen vollziehe sich völlig losgelöst von Alltagssorgen und biete Entspannung pur. Der 59-Jährige hat einst als Jugendlicher im elterlichen Garten Spaß am Kugelspiel gefunden. Seine Brüder Christoph und Gregor sind ebenso „boule-verrückt“ – wie inzwischen selbst Sohn Philipp.

Konzentration, Taktik und eine geübte Wurftechnik sind gefragt, wenn es darum geht, die eigenen Kugeln möglichst nahe am „Schweinchen“, der kleinen Zielkugel, zu platzieren – ob als „Schießer“, der bevorzugt gegnerische Kugeln wegräumt, oder als „Leger“, welcher mit seinem Wurf eher eine aussichtsreiche Position anpeilt.

Bis zu 15 Bahnen werden allen Boule-Interessierten auf der TSV-Anlage zur Verfügung stehen. Für Vereinsmitglieder ist die Nutzung kostenfrei. Nichtmitglieder sind gegen eine Monatsgebühr von fünf Euro willkommen. Das renovierte ehemalige Tennishaus lädt mit einem Aufenthaltsraum nebst Toiletten auch zur Geselligkeit ein.