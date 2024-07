Kreatives in Düsseldorf Bunte Stände beim Handwerkermarkt ziehen Besucher an

Weberin Billy Nikolic fand die Aufstellung im Zelt besser. „Es kommt sehr auf die Lage des Standes an. Im Zelt mussten die Besucher an allen Ständen vorbeigehen”, sagte die Serbin. Sie lebt seit zehn Jahren in Deutschland und produziert Teppiche, Kissenbezüge und traditionelle serbische Webstücke, wie einen Rucksack aus Wolle, der in ihrer Heimat für die Nutzung an Festtagen bestimmt ist. In Serbien hat sie vor vielen Jahren einen Webkurs gemacht und sich in die Kunst verliebt. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und freue mich immer aufs Neue, Projekte anzufangen”, erklärte sie.