Viele Freiwillige sammeln Müll im Düsseldorfer Süden : Aufräumaktionen in Hassels und der Kämpe

Elisabeth Raabe und Fabian Heymann lieferten den gefundenen Müll in Containern bei Haus Bürgel ab. . Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Urdenbach/Hassels In Hassels befreite eine Gruppe das Stadtviertel vom Müll, in Urdenbach machten 220 Bürger beim jährlichen Entrümpeln mit.

20 Autoreifen, ziemlich viel Plastik, Schnapsflaschen oder ein Kühlschrank – für die rund 150 Urdenbacher, die sich zur jährlichen Reinigung der Kämpe trafen, gab es viel zu tun. Seit über 40 Jahren reinigt der ABVU (Allgemeiner Bürgerverein Urdenbach) mit Freiwilligen die Kämpe und seit 20 Jahren findet die Aktion gemeinsam mit dem Baumberger Allgemeinen Bürgerverein (BAB) statt, der in diesem Jahr mit rund 70 Freiwilligen kam. „Die Teilnehmer bekommen Handschuhe, Müllsäcke und Warnwesten und sie teilen sich in Gruppen auf“, erklärt Torsten Winter vom ABVU den Ablauf. Melanie und Markus Beine wuchten säckeweise Müll, altes Holz und Autofreifen vom Anhänger ihres Quads in die Container. „Das ist gerade unsere erste Fuhre“, sagen sie. Mit dabei: ein Tisch, ein Schrank und ein Vogelkäfig. Die ersten zehn Müllsäcke liegen da schon im großen Container. Auch Traktoren stehen bereit und holen die größeren Abfälle in den Urdenbacher Kämpen ab.

Maren (11) sammelt mit ihrer Familie Müll am Wegesrand ein: „Es gibt ja Autofahrer, die werfen den Müll einfach aus dem Fenster“, sagt sie. Wolfgang Keil, der historische Führungen in Urdenbach anbietet, hilft mit: „Man wundert sich, was da alles so liegt“, sagt er. Einerseits schwemmt das Hochwasser Müll an, andererseits sind es die vielen achtlos weggeworfene Gegenstände, die das Landschaftsschutzgebiet verschandeln: Dutzende kleine Schnapsflaschen, Zahnbürsten, Reste von Fastfood-Menüs oder Ketchupflaschen heben die Freiweilligen auf.

Info Aufräumen in den eigenen Vierteln Aktionen Traditionell findet einmal im Jahr die Urdenbacher Kämpenreinigung statt, die der ABVU, der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach, ins Leben gerufen hat, organisiert und gemeinsam mit Freiwilligen Helfern vom Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) durchführt. Neu Es gibt eine private Initiative aus Hassels, die für mehr Sauberkeit vor der eigenen Haustür sorgen möchte und in einer Facebook-Gruppe Gleichgesinnte sucht, die einmal monatlich aktiv werden. Idee Es soll für mehr Sauberkeit in der Umgebung gesorgt werden, gleichzeitig erhofft man sich eine Vorbildfunktion.

Die Aktion startete am Samstagvormittag um zehn Uhr. Die Urdenbacher Helfer trafen sich am Piels Loch und gingen in Gruppen zum Sammeln. Eine heiße Suppe erwartete alle Teilnehmer am Haus Bürgel, wo die Container befüllt wurden. „Es ist diesmal viel Zivilisationsmüll, den die Leute in der Freizeit so wegschmeißen“, sagt Markus Gronauer vom BAB. Auch säckeweise Bücher wurden in der Urdenbacher Kämpe abgeladen, erzählen die Müllsammler. Elisabeth Rabe aus Baumberg wünscht sich noch mehr jugendliche Helfer: „Es ist schade, wo so viele freitags demonstrieren gehen, dass man dann samstags vor der Haustür nicht aktiv wird“, sagt sie.

Mark und Ina Decreßin sammeln in Hassels auf einem Spielplatz Müll. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)