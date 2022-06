Kunstwerk auf Düsseldorfer Schulhof : Anatols Kinderglocke durfte wieder mal läuten

Düsseldorf Zum Ferienstart erklang an der Grundschule Garather Straße die Kinderglocke des Künstlers Anatol. Die muss seit langem wegen Beschwerden aus der Nachbarschaft schweigen.

„Anatols Glocke soll wieder läuten”, das hatten sich die Schulkinder gewünscht. „Mit dem Glockenschlag sind dann alle Kinder in die Ferien entlassen”, sagte Schulleiterin Doris Kissmann bei der Feierstunde zum Ende des Schuljahres. Schon seit langem schweigt die Glocke in Urdenbach. Seit 1981 steht sie auf dem Schulhof der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Garather Straße. Die so genannte „Kinderglocke” stammt vom verstorbenen Künstler Anatol (mit bürgerlichem Namen Karl-Heinz Herzfeld). Er war Bildhauer und Kinder-Verkehrspolizist. Meist arbeitete er mit Holz, Eisen und Stein. Seine Wirkungsstätte war die Stiftung Museumsinsel Hombroich.

Was Die etwa sieben Meter hohe Glocke steht auf dem Schulhof der Städtischen Grundschule Garather Straße in Urdenbach.

Nach Beschwerden aus der Nachbarschaft über die Lautstärke war Anatols Glocke in Urdenbach stillgelegt worden. Schulkinder hatten im vergangenen Schuljahr über das Kunstobjekt auf ihrem Schulgelände recherchiert. Lukas, Lennard, Mila, Laura, Daria, Margarit und Dilan forschten mit dem Kulturpädagogen Ulrich Mennekes über die Arbeiten des Künstlers: „Anatol Herzfeld mochte die Menschen, besonders die Kinder. Deswegen hat er auch Kunst-Objekte für Kinder gebaut. Wie zum Beispiel 1981 die „Kinderglocke“, die in unserer städtischen Grundschule an der Garather Straße in Urdenbach steht“, sagte Ulrich Mennekes.