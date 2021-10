Deutscher Pflegetag : Seniorenprojekt der Diakonie bekommt Pflegepreis

Projektleiterin Petra Buchta-Meuser freut sich über den Preis. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Quartiersprojekt Urdenbach habe die Jury vor allem überzeugt, wie Mitarbeitende mithilfe digitaler Angebote Senioren und Seniorinnen in allen Lebenslagen erreichten und unterstützten.

Das Seniorengerechte Quartier Urdenbach mit seinem Zentrum „mittendrin“, ein Projekt der Diakonie Düsseldorf, das sich rund um die ehemalige Heilig-Geist-Kirche samt Gemeindezentrum an der Südallee etabliert hat, ist beim Deutschen Pflegetag mit dem zweiten Platz des Pflegeinnovationspreises der Sparkassen-Finanzgruppe ausgezeichnet worden. Der Pflegepreis ist die höchste nationale Auszeichnung im Bereich der Pflege. In fünf Kategorien wurden Persönlichkeiten und Institutionen prämiert, die sich für die Pflege einsetzen und für sie Stellung beziehen, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie.

Am Quartiersprojekt Urdenbach habe die Jury vor allem überzeugt, wie Mitarbeitende mithilfe digitaler Angebote Senioren und Seniorinnen in allen Lebenslagen erreichten und unterstützten. Dafür wurden beispielsweise von der Bezirksvertretung 9 insgesamt zwölf Tablets finanziert. Dazu zählt auch die mit Unterstützung der Diakonie Düsseldorf entwickelte App „Savisa“, über die Informationen weitergegeben, Veranstaltungen gebucht und geschützte, professionell moderierte Chats stattfinden können. Damit das Angebot auch von bisher digital unerfahrenen Senioren genutzt werden kann, gibt es intensive praxisnahe Beratung, Begleitung und Schulungen. Das Angebot ist erst seit Anfang des Jahres am Start und wurde durch die Corona-Pandemie zunächst etwas abgebremst.