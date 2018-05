Urdenbach/Garath: Drei Millionen für neuen Jugendtreff

Urdenbach/Garath Die Jugendfreizeiteinrichtung an der Lüderitzstraße ist seit langem marode. Kommende Woche werden die Pläne für einen Neubau vorgestellt. Wenn der Rat Mitte Juni grünes Licht gibt, können Anfang 2019 die Arbeiten beginnen.

Seit vielen Jahren organisieren die Mitarbeiter der Freizeiteinrichtung Lüderitzstraße das Angebot für Kinder und Jugendliche auf engstem Raum, seit eines der beiden Gebäude nicht mehr genutzt werden kann. Am kommenden Dienstag werden die Pläne für einen lang ersehnten Neubau den Bezirksvertretern sowie den Mitgliedern des Jugendhilfe- und des Bauausschusses vorgestellt. Am 14. Juni muss dann der Rat darüber entscheiden. Gibt er grünes Licht, dann können die Arbeiten Anfang 2019 beginnen. Etwa ein Jahr später würde der Neubau stehen.

Für die Kosten in Höhe von 3,27 Millionen Euro rechnet sich die Stadt gute Chancen aus, 80 Prozent davon mit Fördermitteln finanzieren zu können: zum einen aus dem Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt, zum anderen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. In der Formulierung des Beschlusses des Rats ist festgehalten, dass der Bau auch unabhängig davon auf den Weg gebracht wird, ob das Land einen Zuschuss gewährt.

Dies sei ein sehr positives Signal, freut sich Ursula Holtmann-Schnieder (SPD), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und beratendes Mitglied in der Bezirksvertretung 10. "Dort entsteht nun ein super Campus für Kinder und Jugendliche", findet die Ratsfrau. Die Pläne für einen Neubau liegen weit zurück. In dem Haus an der Lüderitzstraße aus den 60-er Jahren hatten einst die Architekten gesessen, die Garath geplant hatten, berichtet Zass.

Bereits 2009 hatte es einen Beschluss für die Planungen des Jugendtreffs gegeben. "Es ging hin und her", erinnert sich Holtmann-Schnieder. Mal wurde über den Standort diskutiert, dann gab es keine Freigabe für das Geld. "Das Gute ist, dass es jetzt kommt", zeigt sie sich zuversichtlich. Im Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2015 bis 2020 wurde festgelegt, welche fünf Einrichtungen saniert oder neu gebaut werden. Das Haus an der Lüderitzstraße steht an dritter Stelle, die ersten beiden sind fertiggestellt, beziehungsweise in Arbeit.