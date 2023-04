Denkmalschutz in Düsseldorf Was passiert mit dem Potze-Hof?

Idyllisch liegt der Potze-Hof in Urdenbach. Ein Ort, angefüllt mit Geschichte und Geschichten. Die erzählen davon, wie es früher in Urdenbach war, als dort Weber und Töpfer lebten – als ein Arm des Altrheins noch mitten durchs Dorf floss. Es ist Geschichte, die in all ihrer Pracht erhalten blieb. Das historische Kleinod liegt an der Urdenbacher Dorfstraße. Im Jahr 1713 ließ Peter-Wilhelm Potz dort ein Handelskontor mit Wohnhaus bauen. Der heutige Eigentümer des Hofes sorgt sich allerdings um die Zukunft des Gebäudeensembles.