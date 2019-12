Sportlerin aus Urdenbach : Weltklasse-Seglerin bleibt an Land

Düsseldorf Constanze Stolz aus Urdenbach hat an Europameisterschaften im Segeln teilgenommen. Nun will sie sich auf ihr Studium konzentrieren.

Weihnachten und Silvester daheim in Urdenbach – das bedeutet für die Seglerin Constanze Stolz vor allem Zeit für Entspannung und Besinnung im Kreis ihrer Familie. „Heiligabend feiere ich am liebsten mit meinen Eltern und meinem Bruder Jens-Felix“, verrät die Vize-Welt- und Vize-Europameisterin, die es vor längerer Zeit in die Ostseestadt Kiel nahe des nationalen Olympiasegelstützpunktes gezogen hat und die anlässlich der Weihnachtstage und des Jahreswechsels immer wieder gern in ihre Heimatstadt Düsseldorf reist, wo auch der Familien-Rauhaardackel Anton gegenwärtig ihr ständiger Begleiter ist.