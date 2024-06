Bildungsangebote auf den Prüfstand gestellt Auszeichnung für Haus Bürgel als Ansporn

Seit mehr als 30 Jahren setzen sich die Mitarbeitenden der Biologischen Station engagiert, mutig und kooperativ für die Vielfalt und den Schutz von Lebewesen und Lebensräumen ein. Ihren Beitrag für den Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels und des Artenschwunds sehen sie in der Stärkung und Wiederherstellung möglichst intakter, naturnaher Lebensräume und dem Erhalt der Biodiversität. „Wir möchten die Liebe zur Natur in allen Menschen wecken und wachhalten, denn nur dann liegt einem auch deren Schutz am Herzen. Deswegen ist Bildung für uns so eine wichtige Aufgabe, der wir schon seit Jahrzehnten mit Hand und Herz nachkommen“, bekräftigt Elke Löpke, die wissenschaftliche Leiterin der Biologischen Station.