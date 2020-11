Ausstellung in Urdenbach : Alte Ansichten von Urdenbach im Haus Schlosspark

Urdenbach Die Ausstellung war eigentlich für das Jubiläum der Alde Odebacher Jonges geplant, nun wird sie im Foyer der Seniorenresidenz gezeigt.

Wolfgang Dyck, gebürtiger Kölner, seit 20 Jahren in Monheim wohnhaft und seit Januar 2017 Leiter der Residenz Haus Schlosspark, berichtet: „Wir hatten am 1. Oktober unser 30-jähriges Bestehen und dieses Jubiläum wegen der Pandemie ohne Presse und offizielle Gäste bei wunderschönem Wetter nur unter uns gefeiert. Den musikalischen Rahmen haben Stipendiaten von Live Music Now gestaltet.“ Der Residenzleiter sagt: „Am 6. Oktober gab es als weiteres Highlight in unserem Jubiläumsjahr die Ausstellung der Alde Odebacher Jonges. Und ich freue mich, dass die Ausstellung so gut bei unseren Bewohnern sowie deren Besuchern ankommt.“