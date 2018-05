Urdenbach : Auen-Aktionstag und Römischer Backtag

Urdenbach Bei einem Aktionstag können Besucher am heutigen Samstag von 14 bis 18 Uhr die Kulturlandschaft und Natur in der Urdenbacher Kämpe kennenlernen. Sie können etwa die Bürgeler Wiesen mit ihren vielfältigen Kräutern und Gräsern sehen, die Obstbäume mit ihren alten Sorten näher betrachten, eine Fotosafari in den Auwald machen und etwas über den Wert des Totholzes in den Auen erfahren. Die Tiere der Kämpen werden den Besuchern ebenfalls nähergebracht - in natura oder mit der Hilfe von Präparaten. Treffpunkt für die Aktion, die von 14 bis 18 Uhr stattfindet, ist "Piel's Loch" am Ortsausgang Urdenbach Richtung Baumberg.

Beim internationalen Museumstag am Sonntag wird auf Haus Bürgel der römische Backofen angeworfen. Von 13 bis 17 Uhr wird mit Hilfe einiger echter Römer in der historischen Rundmühle Getreide gemahlen und im römischen Backofen live gebacken. Zum frischen Brot gibt es deftiges Moretum, einen traditionellen römischen Frischkäse. Außerdem gibt es heiße Waffeln, Kaffee und Erfrischungsgetränke.

Zudem werden kostenlose Führungen durch das Museum und den historischen Nutzgarten von Haus Bürgel angeboten. Auch Planwagenfahrten durch die Urdenbacher Kämpe stehen wieder auf dem Programm. Tatkräftige Unterstützung bekommt Haus Bürgel dabei einmal mehr von einigen Römern der "Classis Augusta Germanica". Besucher können sich bei ihnen über das römische Soldatenleben am Rhein vor 2000 Jahren informieren. Das Römische Museum ist am internationalen Museumstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist auf 1,50 Euro ermäßigt, Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt.

(RP)