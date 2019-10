Obstverkauf in Haus Bürgel : Frische Ernte aus der Kämpe

Obstverkauf in Haus Bürgel

Frisches Obst direkt vom Baum: Elke Löpke und das Team der Biologischen Station präsentieren die aktuelle Ernte, die gestern am Haus Bürgel verkauft wurde. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Urdenbach Die Biologische Station Haus Bürgel hat ihre Apfelernte verkauft. Eine Tonne Obst aus der Region nahmen die Menschen mit – der Gewinn wird in den Naturschutz investiert.

Vor dem großen offenen Holzunterstand gegenüber von Haus Bürgel harrt gestern um 14.30 Uhr eine Schlange von Menschen aus. Ihr begehrtes Objekt steht in Kisten nebeneinander und übereinander gestapelt bereit. Punkt 15 Uhr gibt Biologe Norbert Tenten den „Startschuss“ für den diesjährigen Verkauf der frisch geernteten Äpfel von der Biologischen Station. „Ihr Ehrenamtler tut was für den Naturschutz, die heutigen Erlöse gehen direkt wieder dorthin“, spornt er seine Verkäufer an. Da liegen sie, rot und grün, mit klangvollen Namen wie „Schöner aus Nordhausen“, „Roter Winterkalvill“, oder „Graue Herbstrenette – rund 20 Sorten sind es insgesamt.