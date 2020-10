Aktion auf Haus Bürgel : Schlange stehen für seltene Äpfel aus der Kämpe

Für die alten Sorten, die in der Kämpe wachsen, standen die Menschen im Hof von Haus Bürgel teilweise lange an. Foto: RP/Dominik Schneider

Garath Beim Obstverkauf auf Haus Bürgel wurde genau auf Infektionsschutz geachtet. Die Besucher hatten eine große Auswahl aus vielen teils sehr exotischen Apfelsorten.

Am Freitag war es wieder so weit: Zum Apfelverkauf von Haus Bürgel kamen Menschen aus der Region – so viele, dass die Schlange der Wartenden vom Eingang zum bürgeler Hof bis zur Schnellstraße reichte und die Autos auch rund um das benachbarte Gehöft geparkt waren. „Mit so einem Andrang hatten wir nicht gerechnet“, sagt Elke Löpke, Leiterin der Biologischen Station.