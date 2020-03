Nachbarschaft in Corona-Zeiten : Urdenbacher Bürgerverein organisiert Hilfsservice

Urdenbach Der Urdenbacher ABVU sucht Helfer, die für Menschen aus Risikogruppen Besorgungen erledigen. Der Hilfsservice soll am 24. März starten.

Auch vor dem dörflichen Leben in Urdenbach machen die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht halt. Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) hat sich entschlossen, aus Sicherheitsgründen sämtliche anstehenden Veranstaltungen abzusagen. Die Einweihung der Gedächtnisstele (wäre am Wochenende gewesen) und die Mitgliederversammlung sind verschoben worden. Ersatzlos gestrichen werden der Tanz in den Mai und das Maicafé. Zu diesem Schritt hat sich der Vorstand auf einer Sitzung entschlossen. „In der aktuellen Situation wäre alles andere unverantwortlich“, heißt es in einem Statement des ABVU. Auch die Geschäftsstelle an der Angerstraße bleibt vorerst geschlossen.