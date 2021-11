Dienstleistungsstandorte in Düsseldorf : Vereine begrüßen Airport-City-Ausbau

Südlich vom Grünzug auf dem A-44-Tunnel in Unterrath liegt das Waldstück mit den Gebäuden der Bundespolizei. Links im Hintergrund der Hundespielplatz. Foto: Hans-Dieter Budde

Düsseldorf Anwohner loben den erwarteten Lärmschutz und das umfassende Grünkonzept, das die Lebensqualität rund um den Flughafen steigern soll. Zudem wünschen sie sich eine Erweiterung der Pläne und einen Treffpunkt auf dem Gelände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Mehrere Vereine aus dem Düsseldorfer Norden begrüßen jetzt die geplante Erweiterung der Airport-City. Kostenpflichtiger Inhalt Für die Pläne hatte es zunächst viel Kritik gegeben, da dafür ein Teil eines kleinen Wäldchens gefällt werden sollte. Inzwischen hat die Verwaltung die Vorlage überarbeitet. Es werden weniger Bäume weichen müssen und Ersatzpflanzungen finden nicht in Langenfeld, sondern in Wittlaer statt.

Geplant sind zwischen Flughafenstraße und der Klaus-Bungert-Straße Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude und ein Hotel mit fünf bis sieben Geschossen. Das fünf Hektar große Plangebiet wurde bislang von der Bundespolizei genutzt. Die Bezirksvertretung 6 wird in ihrer Sitzung am 17. November über die neuen Pläne beraten. Der Stadtrat wird dann am 16. Dezember über den Bebauungsplanentwurf entscheiden.

Info Beliebter Standort für viele Unternehmen Die Airport-City entstand 2003 auf dem ehemaligen britischen Kasernengelände. Sie hat sich zu einem beliebten Gewerbe- und Dienstleistungsstandort entwickelt hat. Die Flughafen Düsseldorf Immobilien GmbH strebt nun die Erweiterung an. Die Wünsche und Konzepte der Vereine stehen online unter www.rvdu.de .

Drei Bürger- und Siedlervereine im Umfeld des Flughafens, die rund 2500 Mitglieder und deren Familienangehörige vertreten, nehmen das zum Anlass, ihre Wünsche und Vorstellungen für die Erweiterung der Airport-City vorzustellen. Sie fordern ein hochwertigeres Grünkonzept, als geplant, und erwarten dann in Zukunft ein besseres Klima und vor allem mehr Lärmschutz.

Bislang sehen die überarbeiteten Pläne unter anderem vor, dass auf dem Gelände kleine öffentliche Parks angelegt, Dächer begrünt, Straßenbäume und Sträucher gepflanzt werden und der Teil des Wäldchen, der erhalten bleiben soll, aufgeforstet wird. „So könnte auf Dauer ein größeres und wertvolleres ökologisches System mit besserer Klima- und Staubfilterfunktion geschaffen werden, als durch den bestehenden Wald“, meint Luzia Busemann, Vorsitzende des Reichsheimstätten-Vereins Düsseldorf Unterrath (RVDU).

Damit aber auch die Anwohner von dem Ausbau des Dienstleistungsstandortes profitieren können, fordert Bernd Alef, Vorsitzender Kreisverband Wohneigentum Düsseldorf, unter anderem noch zusätzliche Bäume auf dem angrenzenden Tunnel über der Autobahn 44 und in den benachbarten Wohngebieten. Und diese Bäume sollen größer sein als die bisher vorgesehenen Pflanzen. Zudem wird gewünscht, dass die bereits auf dem Tunneldeckel vorhandene Grünanlage an die neuen Grünflächen in der Airport-City angeschlossen und entwickelt wird.