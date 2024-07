Ehrenamtliches Engagement in Düsseldorf Herr Paumen gibt mit 89 Jahren seine letzte Englischstunde

Peter Heinz Paumen ist an diesem Freitagvormittag genauso pünktlich wie an den rund 900 vorherigen Freitagvormittagen. „In 19 Jahren bin ich kein einziges Mal zu spät gekommen“, sagt Paumen, als er gegen 9.50 Uhr in den Gruppenraum im Zentrum plus an der Eckenerstraße 1 in Unterrath kommt. Er platziert seinen schwarzen Aktenkoffer am Kopfende des Tisches, die Kante des Koffers liegt formschlüssig an der Tischkante. Und um Punkt zehn Uhr begrüßt Paumen die sieben weiteren Personen, die an diesem Tisch sitzen – auf Englisch. Es ist seine letzte Stunde.