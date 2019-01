Roller-Derby-Mannschaft: Deadly Darlings suchen Verstärkung

Unterrath Die gemischte Roller-Derby-Mannschaft des TuS Düsseldorf-Nord wirbt für neue Spieler und braucht auch noch einen Trainer.

Gähnende Leere am Samstagnachmittag in der Rollsporthalle des TuS Düsseldorf-Nord in Unterrath: Seit Wochen sind Abteilungsleiterin Tanja Becker und ihr Mannschaftskamerad Lutz Mackenstedt die einzigen Team-Mitglieder der Deadly Darlings, die noch zum Roller-Derby-Training kommen. Zu zweit drehen sie auf Rollschuhen ihre Runden und hoffen, dass doch mal wieder ein paar Rollsportbegeisterte vorbeischauen. Das war nicht immer so: Vor anderthalb Jahren bestanden die Deadyl Darlings noch aus 23 Mitgliedern, zehn davon trainierten aktiv. „Nach den Sommerferien 2017 kamen plötzlich immer weniger“, sagt Becker enttäuscht. Viele waren gerade mit dem Studium fertig und weggezogen, andere gaben den Sport aus gesundheitlichen Gründen auf, und nicht zuletzt wechselten einige wegen Entscheidungen des TuS-Vorstands zu Vereinen im Umland. So blieben schließlich sieben Mitglieder, von denen nur noch zwei aktiv sind.