Trödeln in Düsseldorf : Trödeln für eine bessere Gemeinschaft

Unterrath Beim dritten Vorgartenflohmarkt der Unterrather Vogelsiedlung wurde einmal mehr der Zusammenhalt in der Nachbarschaft deutlich.

Am Anfang des Birkenhahnwegs erfüllt der Geruch von Gegrilltem die Luft. Entspannt steht Hannes Weber in Shorts und mit Sonnenbrille an eben jenem Grill. Neben ihm liegen eine Reihe Fahrräder, die er heute noch loswerden möchte. Insgesamt 116 Nachbarn hat er als Organisator beim dritten Vorgartenflohmarkt in Unterrath zusammengetrommelt. Sie alle verkaufen in der fast einen Quadratkilometer großen Vogelsiedlung unterschiedlichste Dinge, die im Haushalt nicht mehr benötigt werden.