Standorte der Stadtsparkasse : Weitere Sparkassen-Filialen öffnen – aber nur an einem Tag

Weitere Sparkassen-Filialen öffnen – aber nur an einem Tag

Düsseldorf An acht weiteren Standorten nimmt die Stadtsparkasse wieder den Betrieb auf. Die Öffnungszeiten sind allerdings sehr eingeschränkt. Und einige Filialen bleiben noch geschlossen.

(ale) Acht weitere Filialen der Stadtsparkasse haben nach ihrer zwischenzeitlichen Schließung in Düsseldorf wieder den Betrieb aufgenommen. Das gilt für folgende Standorte: Unterrath Kalkumerstraße 142, Reisholz Henkelstraße 285, Vennhausen Vennhauser Allee 203, Lörick Hansaallee 380, Angermund Bahnhofstraße 1, Düsseltal Grafenberger Allee 60, Stockum Amsterdamer Straße 2, Unterbach Breidenplatz 3-5.

Die Öffnungszeiten sind allerdings sehr eingeschränkt: In Unterrath, Reisholz, Vennhausen, Lörick und Angermund ist zunächst nur am Dienstag von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr öffnen die Filialen Grafenberger Allee, Stockum und Unterbach.