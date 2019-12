Karneval in Düsseldorf : So starten die Funken in die neue Session

Unterrath Die Karnevalisten sind berüchtigt für ihre Sitzungen, die auch für Stimmung beim Nachwuchs sorgen.

Die Unterrather Karnevalisten von den Funken Blau-Gelb sind sportlich unterwegs, denn in dieser Session lautet das Motto: „Auf die Plätze, Funken, los“. Sitzungspräsidentin Uschi Pannenbecker und Sitzungspräsident Michael Siebel machen sich bereits Gedanken über ihr Outfit, denn die Zuschauer sind mit tollen Kostümen der vergangenen Jahre verwöhnt. Traditionell vier Sitzungen und eine Altweiberparty werden von den Funken in der Halle des TuS Nord an der Eckenerstraße 49 durchgeführt. Den Auftakt macht dabei die berühmt-berüchtigte Retematäng-Sitzung am Samstag, 15. Februar, um 19.45 Uhr. Unter anderem werden dann die Jolly Family und das Düsseldorfer Prinzenpaar erwartet. Für die Kinder ist der Sonntag, 16. Februar, reserviert. Bevor die Kindersitzung um 15 Uhr startet, wird erst einmal ein Karnevalszug durch den Stadtteil geführt. Start ist um 14 Uhr An der Piwipp.

Am Mittwoch, 19. Februar, ist dann die Halle ab 18.45 Uhr fest in Frauenhand. Sitzungs-Präsidentin Uschi Pannenbecker heizt in der Regel den Möhnen so stark ein, dass selbst die Live-Kapelle ins Schwitzen gerät. An diesem Abend werden unter anderem Guido Cantz und Kokolores auftreten und es wird das schönste Kostüm prämiert. „Nur für Männer“ heißt es dann am Sonntag, 23. Februar, ab 11 Uhr bei der Herrensitzung, die ein legendärer Frühschoppen ist. Angekündigt werden dort etwa Oli der Köbes, De Fetzer und Motombo. Erneut wird es auch wieder eine Party an Weiberfastnacht, 20. Februar, geben. Von 15 Uhr an werden Bands der karnevalistischen Spitzenklasse wie die Swinging Funfares und die Jolly Family auf der Funken-Bühne stehen.