Kirchengeschichte in Düsseldorf : Die Kartäuser-Mönche aus Unterrath

Josef Trost vom Freundeskreis Kloster Marienau erklärt Masa, Alena und Louis (v.l.) die Bedeutung der Plakette. Foto: Julia Brabeck

Unterrath Schüler der Kartause-Hain-Grundschule haben sich mit ihrem Schulnamen beschäftigt und dabei viel über das Klosterleben erfahren.

Von Julia Brabeck

Eine Schenkung des Klosters Marienau hat dafür gesorgt, dass sich die städtische katholische Grundschule Kartause Hain nun intensiv mit dem Klosterleben auseinandergesetzt hat. So hat die Schule über den Freundeskreis Kloster Marienau, dem zurzeit vier Männer angehören, eine Plakette geschenkt bekommen, die aus dem Kloster im Allgäu stammt. Abgebildet ist eine Weltkugel mit einem Kreuz und auf lateinisch der Leitspruch der Kartäuser-Mönche „Das Kreuz steht, während die Welt sich dreht“. „Wir wollten die Tafel aber nicht einfach nur im Foyer aufhängen, sondern den Anlass nutzen, den Kindern das Klosterleben näherzubringen. Sie hatten dazu teilweise nur sehr diffuse Vorstellungen“, sagt Schulleiterin Tanja Boots. Außerdem sollten die Kinder erfahren, welche Bedeutung die Mönche für Unterrath gehabt haben.

„Die waren wichtig“, sagt Josef Trost vom Freundeskreis. Er erinnert sich noch gut daran, dass in Notzeiten seine Familie einmal im Monat an der Pforte Suppe und Brot und ein wenig Geld abholen durfte. „Außerdem gab es dort immer Äpfel“, sagt Trost. Schulleiterin Boots hat besonders die Schilderung beeindruckt, dass die Kartäuser-Mönche in Unterrath, die schließlich einem Schweigegelübde unterlagen und sehr zurückgezogen lebten, bei Notfällen ihre Klostertüren öffneten. So haben die Mönche im Kloster während des Krieges Nonnen des Klarissenordens aufgenommen, die ausgebombt worden waren, und sie haben Juden vor den Nazis versteckt. „Jeder wusste davon, auch der Ortsgruppenleiter. Der wiede­rum hat nach dem Krieg ebenfalls dort um Schutz vor den Amis gebeten“, sagt der Heimatforscher Heinz Baumgarten.

Das ehemalige Kloster der Kartäuser-Mönche vom Innenhof aus gesehen. Foto: Julia Brabeck

Info Dem Schweigeorden wurde es zu laut Der Orden in Unterrath Fast 100 Jahre lang waren die Kartäuser-Mönche mit ihren weißen Kutten ein vertrautes Bild in Unterrath. Durch die Ausdehnung von Düsseldorf und die Erweiterung des Flughafens wurde die für Kartäuserklöster nötige Stille aber gestört. Der Konvent zog daher 1964 um. Das 1869 erbaute Kloster Hain, das dort stand, wo sich heute die Frachtstraße des Flughafens befindet, wurde später abgerissen. Das Kloster im Allgäu wurde 1962 bei Marienau in Baden-Württemberg gebaut. Die Gebeine der verstorbenen Mönche aus Unterrath wurden nach Marienau umgebettet. Fotos des Klosters und weitere historische Bilder sowie Informationen finden sich in dem Bildband „Düsseldorf – Unterrath und Lichtenbroich“, der im Sutton Verlag erschienen ist.

Eine vom Düsseldorfer Bildhauer Karl-Heinz Klein gefertigte 2,20 Meter große Bronzestatue eines Kartäuser-Mönches und ein Modell des ehemaligen Klosters erinnern im Kartäuserpark in der Nähe der Schule an das Kloster. Die Erinnerungsstätte wurde beim Projekttag der Schule hergerichtet. Nur eines von vielen Projekten, mit denen den 170 Schülern das Thema nähergebracht wurde. So haben sie unter anderem Filme über das Klosterleben geschaut, Bilder zu Psalmen gemalt und nicht zuletzt zu ruhiger Musik meditiert. Zudem war Schwester Manuela Conrad vom Orden Unserer Lieben Frau zu Gast, und erzählte ausführlich aus dem Leben in einem Orden.

So sah das Kloster der Kartäuser-Mönche in Unterrath von oben aus. Heute verläuft dort die Frachtstraße am Flughafen entlang. Foto: Sutton Verlag

„Das Leben im Kloster ist gar nicht mehr so streng. Dort gibt es auch Handys und Computer“, berichtet der achtjährige Paul von dem, was er gelernt hat. „Man lebt dort in Einzelzellen, um mit Gott alleine zu sein. Und man muss früh aufstehen, denn dort wird siebenmal am Tag gebetet“, ergänzt sein Klassenkamerad Jason. Im Kloster zu leben, können die beiden sich aber nicht vorstellen. „Da darf man ja nicht so viel reden und muss auch das ganze Leben dort bleiben“, sagt Paul. Dass in manchen Orden alle Männer die Haare rasiert bekommen, hat Marlene beeindruckt. „Da ist es gut, dass man vorher ausprobieren kann, ob man wirklich im Kloster leben will“, sagt die Schülerin.

Alfred Hundorf vom Freundeskreis ist angenehm überrascht, was die Kinder alles an einem Vormittag gelernt haben. Er kennt das Klosterleben aus erster Hand, denn seit 39 Jahren fährt er regelmäßig mit Josef Trost ins Allgäu zum Kloster Marienau, und in den vergangenen Jahren haben sich noch Guntram Kuhnhenn und Bernd Stoberwe den unternehmungslustigen Herren angeschlossen.