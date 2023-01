„Funkenbrummer“ in Düsseldorf Rheinbahn-Bus wirbt für Unterrather Funken Blau-Gelb

Die Idee zum „dicken Brummer in Blau-Gelb“ entstand im vergangenen Jahr. „Ich wollte etwas für den Verein tun und weil ich seit Sommer 2022 als Subunternehmer für die Rheinbahn fahre, kam mir der Gedanke, Beruf und Hobby zu verbinden“, erläutert Busunternehmer André Pink. Die Designerin für das Projekt fand Pink in der Verwandtschaft. Seine Schwägerin Isabella Pink übernahm die Gestaltung des Bus-Projektes. „Ich habe mich im Internet schlau gemacht, was bei Bussen alles möglich ist, und habe mich dann für einen an Fahnen angelehntes Design mit dem Funken-Logo entschieden“, so „Bella“. „Das passt, weil wir ja auch die Fahnenschwenker bei uns im Verein haben.“