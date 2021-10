Wohnungsbau in Düsseldorf : Politik lehnt studentisches Wohnen ab

Wohnungsbau in Düsseldorf

Düsseldorf Die Mitglieder der Bezirksvertretung 6 halten das Grundstück in Unterrath für ungeeignet. Dort befindet sich zurzeit noch ein Bolzplatz.

In Düsseldorf fehlt bezahlbarer Wohnraum für Studenten. Deshalb beabsichtigt die Verwaltung nun auch ein städtisches Grundstück an der Dinslakener Straße 20 für studentisches Wohnen zu nutzen. Bislang befindet sich dort ein Bolzplatz, der aber nur noch wenig genutzt wird.

Geplant ist, im nördlichen Bereich Am Schneisenbroich 2-8 einen fünfgeschossigen Baukörper zu errichten, der zur Dinslakener Straße 14-18 zu einem drei- und später eingeschossigem Komplex abgestuft wird. Insgesamt sollen so 44 öffentlich geförderte Wohneinheiten, ein Garagenhof und öffentliche Spiel- und Sportflächen entstehen. Dabei will die Stadt „einen Daumen darauf halten“, dass die Wohnungen wirklich von Studenten und nicht als Mikroapartment genutzt werden.