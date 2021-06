Sportstätten in Düsseldorf : Workshop zur Unterrather Mitte lässt auf sich warten

Sportstätten in Düsseldorf

Wenn das neue Unterrather Hallenbad fertig ist, soll auf dem Gelände an der Mettlacher Straße ein Stadtteilzentrum entstehen. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Bürger sollen an der Entwicklung des alten Standortes des Unterrather Hallenbades beteiligt werden. Dafür wurden erste Ideen entwickelt.

Der Stadtrat hat im September 2019 beschlossen, dass der Ersatzneubau für das Unterrather Schwimmbad an die Ulmenstraße verlegt wird. Damit wird der bisherige Bad-Standort an der Mettlacher Straße frei für neue Entwicklungen. An diesen sollen die Bürger im Rahmen eines qualitätssichernden Verfahrens beteiligt werden. Ein Workshop sollte dazu eigentlich Anfang 2020 stattfinden. Das ist nicht erfolgt. Derzeit kann die Verwaltung noch keinen Termin für die Öffentlichkeitsbeteiligung benennen.