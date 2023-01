Kinderbetreuung in Düsseldorf Neues Außengelände für Kita an der Ahornallee

„Die Kindertageseinrichtung ist mit einer zukunftssicheren Gruppenstruktur versehen und wird seitens der Jugendhilfeplanung langfristig benötigt, um den Bedarf nach Betreuungsplätzen in Unterrath zu decken“, wird die Bewilligung der Fördermittel begründet. Zu den Schwerpunkten der Einrichtung mit 53 Plätzen in drei Gruppen gehören Ernährung und Bewegung. Das Außengelände wurde schon 1997 nach pädagogischen Gesichtspunkten neu gestaltet; dafür erhielt die Kita einen Umweltpreis. 2012 erfolgten ein großer Umbau und die Erweiterung der Einrichtung, in derem Zug auch der Außenbereich neu angelegt wurde. So wurden beispielsweise viele Bäume sowie Zier- und Nutzsträuchern gepflanzt. Hainbuchenhecken grenzen kleinere Spielbereiche ein, sodass auch ungestörte Spielsituationen möglich sind.