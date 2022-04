Spielplätze in Düsseldorf : Neuer Spielplatz in Unterrath mit Insel-Flair

Düsseldorf An der Planung der Anlage an der Kalkumer Straße wurden Kinder und Jugendliche beteiligt. Der neue Spielplatz wird 180.000 Euro kosten.

(brab) Der Kinderspielplatz an der Kalkumer Straße wird vom Gartenamt vollständig neugestaltet. Der Platz, der am östlichen Ende des Grünzugs auf dem Deckel der A44 liegt, konnte in den letzten Jahren nicht genutzt werden, da die Stadtwerke die Fläche für Baustelleneinrichtungen benötigten. Deshalb übernehmen die Stadtwerke auch die Kosten für die Neugestaltung in Höhe von 180.000 Euro.