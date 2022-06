Nachbarschaftsaktionen in Düsseldorf : Nachbarn trödeln gemeinsam im Vorgarten

Hannes Weber hat den Vorgarten-Trödelmarkt bereits zum vierten Mal organisiert. Foto: Hans-Dieter Budde

Düsseldorf Trödeln im eigenen Vorgarten, die Idee kommt gut an: Rund 100 Nachbarn haben sich für das Verkaufsfest rund um die Vogelsiedlung in Düsseldorf-Unterrath angemeldet.

Von Julia Brabeck

Die Idee für private Vorgartenflohmärkte greift immer mehr um sich. Am Samstag, 11. Juni, findet so bereits der vierte sogenannte Yard-Sale in Unterrath statt. Diesmal beteiligen sich rund 100 Nachbarn an dem fröhlichen Treiben, stellen in ihren Vorgärten und Garageneinfahrten ihre Dinge zum Verkauf, die sie selber nicht mehr brauchen, die aber noch viel zu schade zum Wegwerfen sind.

Zwischen Eckenerstraße, Am Roten Haus, Thewissenweg und Kalkumer Straße erwartet Käufer so von 10 bis 16 Uhr an jeder Ecke ein Schnäppchen. Denn da keine Standmiete gezahlt wird, sind die Preise häufig auch sehr günstig.

An der Veranstaltung beteiligt sich erneut die Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Ammerweg. Sie bietet zum Beispiel Platz für einen Kinder- und Jugend-Flohmarkt und stellt ihre WCs für Besucher zur Verfügung. Dort steht zudem eine Hüpfburg vom Flughafen für die kleinen Gäste.

Auch die Siedlergemeinschaft Golzheimer Heide ist vertreten und der Verein Ongerod wird Kaffee und Kuchen verkaufen. „Ich erwarte wieder eine fröhliches Nachbarschaftsfest mit einer entspannten Stimmung und vielen Besuchern aus ganz Düsseldorf und dem Umland“, sagt der Organisator der Veranstaltung Hannes Weber.